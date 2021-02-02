Эксперты оценили динамику продаж люксовых автомобилей в России в 2020 году
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- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовались Mercedes-Benz Maybach S-Class. Продано 387 машин.
Далее следует Bentley — 299 автомобилей. Третье место с результатом 199 машин занимает Rolls-Royce.
В список также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.
Более половины покупок (56%) пришлось на Москву.
Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.