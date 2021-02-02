Эксперты оценили динамику продаж люксовых автомобилей в России в 2020 году

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В 2020 году в России реализовали 1114 люксовых автомобилей, что на 15% меньше по сравнению с 2019-м.
Эксперты оценили динамику продаж люксовых автомобилей в России в 2020 году
  • © Bettina Strenske
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовались Mercedes-Benz Maybach S-Class. Продано 387 машин.

Далее следует Bentley — 299 автомобилей. Третье место с результатом 199 машин занимает Rolls-Royce.

В список также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin.

Более половины покупок (56%) пришлось на Москву.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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