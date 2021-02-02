Эксперты оценили динамику продаж люксовых автомобилей в России в 2020 году

В 2020 году в России реализовали 1114 люксовых автомобилей, что на 15% меньше по сравнению с 2019-м.

© Bettina Strenske

globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Наибольшей популярностью пользовались Mercedes-Benz Maybach S-Class. Продано 387 машин. Далее следует Bentley — 299 автомобилей. Третье место с результатом 199 машин занимает Rolls-Royce. В список также попали Lamborghini, Maserati, Ferrari и Aston Martin. Более половины покупок (56%) пришлось на Москву. Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.