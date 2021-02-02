Эксперт оценил прогнозы по гриппу на будущую зиму

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил прогнозы, согласно которым будущей зимой может произойти вспышка гриппозной инфекции.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт выразил мнение, что нынешние антикоронавирусные меры не навредят коллективному иммунитету против гриппа.

«Коллективный иммунитет ни к чему не пострадает. Изоляция и другие меры — они очень незначительны для того, чтобы нарушить коллективный иммунитет к таким заболеваниям», — сказал Жемчугов.

По его словам, особенно это касается гриппа. Как напомнил эксперт, в прошлом году от этого заболевания привились более 70 млн россиян, что означает «огромный коллективный иммунитет».

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.