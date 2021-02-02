В Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона Балтфлота

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В Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.
В Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона Балтфлота
  • © Пресс-служба ЗВО

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

Задействованы более 300 военнослужащих, десятки единиц боевой и специализированной техники.

Активная фаза учений продлится несколько дней. Запланированы, в частности, стрельбы из всех видов штатного вооружения и проведение различных мероприятий противодиверсионного характера.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.

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