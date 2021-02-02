Пермский госуниверситет отменил ряд ограничений
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«С 8 февраля для студентов ПГНИУ очной формы обучения учебный год продолжится традиционно», — заявили в университете.
Ограничения отменены для бакалавров I и IV курсов, студентов специалитета I и V курсов, всех студентов магистратуры и выпускного курса колледжа профобразования.
Студенты очно-заочной и заочной форм обучения занимаются дистанционно. На удалёнке по-прежнему находятся возрастные сотрудники вуза и преподаватели, у которых имеются хронические заболевания.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.