Пермский госуниверситет отменил ряд ограничений

Пермский государственный университет (ПГНИУ) отменил ряд ограничительных мер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С 8 февраля для студентов ПГНИУ очной формы обучения учебный год продолжится традиционно», — заявили в университете.

Ограничения отменены для бакалавров I и IV курсов, студентов специалитета I и V курсов, всех студентов магистратуры и выпускного курса колледжа профобразования.

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения занимаются дистанционно. На удалёнке по-прежнему находятся возрастные сотрудники вуза и преподаватели, у которых имеются хронические заболевания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.