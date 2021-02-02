В Татарстане рассказали о ситуации с диагностикой рака на ранних стадиях

Главный онколог Минздрава РТ, заведующий отделом оценки эффективности и безопасности медицинских технологий РКОД МЗ Эдуард Нагуманов рассказал о ситуации с выявлением онкозаболеваний в республике.

Об этом пишет «Реальное время».

В Татарстане 61,1% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии, ещё десять лет назад этот показатель составлял 54,1%, заявил Эдуард Нагуманов.

По его словам, население до сих пор неохотно проходит профосмотры и диспансеризацию.

«Сегодня для выявления рака на ранней стадии используются современные скрининговые технологии, внедрённые в программу диспансеризации, и при таких видах опухолей, как рак молочной железы, колоректальный рак (злокачественное новообразование толстого кишечника, — RT), рак кожи, предстательной железы, рак шейки матки, заболевание можно выявить на ранней стадии», — прокомментировал эксперт.

Ранее победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин в беседе с Nation News рассказал о перспективах лечения онкологических заболеваний.