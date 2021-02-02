Крымские таможенники задержали на границе россиянку с двумя старинными книгами

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В пресс-службе Крымской таможни сообщили, что пресекли попытку незаконного вывоза из России на Украину двух книг 1903 года издания.
Крымские таможенники задержали на границе россиянку с двумя старинными книгами
  • © пресс-служба Крымской таможни

Об этом пишет «Крыминформ».

«Гражданка России, пересекая в пешем порядке государственную границу, не предоставила сотрудникам таможни пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры России на вывоз двух томов книги профессора Карла Вермана «История искусства всех времён и народов» 1903 года издания», — сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, книги женщине не принадлежат, а вывозятся на территорию сопредельного государства для передачи наследнице, которая является гражданкой Германии.

Книги направлены на экспертизу. В дальнейшем будет решён вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В августе 2020 года сообщалось, что в Ростовской области пресекли попытку ввоза контрабандных медалей.

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