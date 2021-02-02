У здания Мосгорсуда произошло несколько задержаний
Как сообщает РИА Новости, один человек задержан.
По данным Интерфакса, количество задержанных у Мосгорсуда достигло нескольких десятков человек.
Сообщается, что преимущественно задержания проходят около ближайшего к Мосгорсуду метро «Преображенская площадь».
Непосредственно у здания Мосгорсуда были точечные задержания.
Ранее стало известно, что в Мосгорсуде началось заседание по вопросу об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток».