У здания Мосгорсуда произошло несколько задержаний

Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда, где проходит заседание по замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Как сообщает РИА Новости, один человек задержан.

По данным Интерфакса, количество задержанных у Мосгорсуда достигло нескольких десятков человек.

Сообщается, что преимущественно задержания проходят около ближайшего к Мосгорсуду метро «Преображенская площадь».

Непосредственно у здания Мосгорсуда были точечные задержания.

Ранее стало известно, что в Мосгорсуде началось заседание по вопросу об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток».