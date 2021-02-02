У здания Мосгорсуда произошло несколько задержаний

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Полиция выборочно проверяет документы у прохожих рядом со зданием Мосгорсуда, где проходит заседание по замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

Как сообщает РИА Новости, один человек задержан.

По данным Интерфакса, количество задержанных у Мосгорсуда достигло нескольких десятков человек.

Сообщается, что преимущественно задержания проходят около ближайшего к Мосгорсуду метро «Преображенская площадь».

Непосредственно у здания Мосгорсуда были точечные задержания.

Ранее стало известно, что в Мосгорсуде началось заседание по вопросу об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше Восток».

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