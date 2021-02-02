Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники в Москве
- ©портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Мэр отметил, что власти столицы продолжают большую программу по реконструкции и обновлению городских поликлиник.
«В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Тёплом Стане», — сказал Собянин.
В 2021 году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 млрд рублей.
Как ранее сообщали «Невские новости», вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с 2021 по 2025 год в городе пройдёт капитальный ремонт в поликлиниках и кабинетах семейных врачей.