Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал №3 городской взрослой поликлиники №134 на улице Тёплый Стан, откуда по видеосвязи открыл ещё три детские поликлиники: филиал №1 ДГП №7 в Вешняках, головное здание ДГП №15 в Тимирязевском районе и ДГП №118 в Северном Бутове.
Собянин открыл после реконструкции четыре поликлиники в Москве
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Об этом сообщает сайт «Москва 24».  

Мэр отметил, что власти столицы продолжают большую программу по реконструкции и обновлению городских поликлиник.

«В настоящее время находится в работе около полусотни. Часть из них начинает вступать в работу. Мы перед этим запустили три клиники и сегодня сразу четыре поликлиники в Москве одновременно запускаем. Одна из них здесь, на Тёплом Стане», — сказал Собянин.

В 2021 году на обновление и модернизацию оборудования больниц и поликлиник планируют потратить 39 млрд рублей.

Как ранее сообщали «Невские новости», вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что с 2021 по 2025 год в городе пройдёт капитальный ремонт в поликлиниках и кабинетах семейных врачей.

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