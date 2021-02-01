Эксперт дала рекомендации по ношению перчаток

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва дала рекомендации по ношению перчаток.

«Сейчас мы говорим о том, что даже если человек привился, то он всё равно должен соблюдать меры предосторожности. С прививкой человек всё равно может заболеть, но в лёгкой форме», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, мытьё рук и ношение перчаток — часть профилактики, но не главная. Как считает Ткачёва, важнее всего носить маску.

«Говоря о перчатках, их важно надевать там, где приходится много трогать какие-то поверхности и нет возможности качественно помыть руки после этого. Например, продуктовый магазин: вышли из него — сняли аккуратно перчатки, выкинули», — уточнила эксперт.

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