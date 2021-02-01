В Ставропольском крае рассказали о работе по установлению данных о бойцах, пропавших во время войны

В Ставропольском крае за год установили данные о 883 солдатах и офицерах, пропавших во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

Информацию и документы передали родственникам.

Также в селе Преградном нашли места расстрела фашистами мирных граждан. В настоящее время проводятся эксгумационные работы, после чего останки будут захоронены.

Ранее НТВ сообщал, что поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину.