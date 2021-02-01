В Ставропольском крае рассказали о работе по установлению данных о бойцах, пропавших во время войны

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В Ставропольском крае за год установили данные о 883 солдатах и офицерах, пропавших во время Великой Отечественной войны.
В Ставропольском крае рассказали о работе по установлению данных о бойцах, пропавших во время войны
  • © управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.

Информацию и документы передали родственникам.

Также в селе Преградном нашли места расстрела фашистами мирных граждан. В настоящее время проводятся эксгумационные работы, после чего останки будут захоронены.

Ранее НТВ сообщал, что поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину.

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