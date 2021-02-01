В Ставропольском крае рассказали о работе по установлению данных о бойцах, пропавших во время войны
- © управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление по информполитике аппарата правительства региона.
Информацию и документы передали родственникам.
Также в селе Преградном нашли места расстрела фашистами мирных граждан. В настоящее время проводятся эксгумационные работы, после чего останки будут захоронены.
Ранее НТВ сообщал, что поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину.