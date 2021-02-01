Вирусолог рассказал о важности общих усилий в борьбе с пандемиями

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Сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн рассказал о важности общих усилий в борьбе с пандемиями и эпидемиями.
Вирусолог рассказал о важности общих усилий в борьбе с пандемиями
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

В рамках онлайн-эфира медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей Альтштейн заявил, что каждая эпидемия или пандемия имеют начало и конец, поэтому не нужно бояться появления новых вирусов, но при возникновении очередных вызовов страны должны объединить усилия.

«Наука едина, не бывает отдельной науки российской, американской или другой. Нужно сделать так, чтобы эта сфера в каждой стране стала частью мировой науки. Это даёт понять, как двигаться и куда», — пояснил Альтштейн.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

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