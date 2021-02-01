В Ассоциации экспертов рынка ретейла прокомментировали ситуацию с ценами
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«Есть категории, в которых будет заметен рост, — это категория «овощи и фрукты», а в непродовольственных товарах не настолько отразится. Потому что есть техника, которую производят внутри страны, у Samsung есть заводы в России, например», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, в случае с бытовой техникой быстро происходит появление новых моделей и удешевление старых, поэтому заниматься скупкой товаров нет смысла.
Как прогнозирует Карпов, можно ожидать роста в пределах 1—2%.
«В целом же для потребителя это будет незаметно, и это всё равно будет сопровождаться скидочными акциями», — добавил он.
Со своей стороны, экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU рекомендовал покупать только ту технику, в которой действительно есть необходимость.
«Если есть насущная необходимость поменять старый телевизор на телевизор 4К, наверное, это стоит сделать, так как это необходимость. Как только вы купили технику, она начинает терять в цене и начинает изнашиваться», — пояснил он.
По его мнению, если нужно что-то компенсировать, то лучше приобрести доллары.
«Потом, если доллар вырастет, вы эту технику купите по этим же ценам, так как она стоит в этой валюте», — полагает Калугин.
Ранее СМИ сообщали, что рост цен на морские перевозки может привести к увеличению стоимости ряда товаров.