У переболевших коронавирусом может наблюдаться подавленный иммунитет

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Коронавирус может вызывать подавление иммунитета — иммуносупрессию, которая сохраняется более двух месяцев после выздоровления. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
У переболевших коронавирусом может наблюдаться подавленный иммунитет
  • © Павел Кононов/РИА Новости

«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причём эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления.... Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления», — цитирует ТАСС Тотоляна.

Он добавил, что институт продолжит наблюдения и на более поздних сроках после выздоровления.

Как пояснил Тотолян, ранее было хорошо известно, что коронавирус развивается прежде всего у «иммунокомпрометированных лиц», то есть уже при наличии нарушений иммунной системы.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации.

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