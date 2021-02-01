У переболевших коронавирусом может наблюдаться подавленный иммунитет
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«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причём эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления.... Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления», — цитирует ТАСС Тотоляна.
Он добавил, что институт продолжит наблюдения и на более поздних сроках после выздоровления.
Как пояснил Тотолян, ранее было хорошо известно, что коронавирус развивается прежде всего у «иммунокомпрометированных лиц», то есть уже при наличии нарушений иммунной системы.
Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации.