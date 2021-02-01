В ТюмГУ рассказали о планах по отмене дистанционного обучения

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В Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить дистанционное обучение.
В ТюмГУ рассказали о планах по отмене дистанционного обучения
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Как передаёт URA.RU, об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

«Планируется, что второй семестр студенты ТюмГУ начнут в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в управлении.

С октября 2020 года для борьбы с распространением коронавируса в вузе применялась смешанная форма обучения.

В настоящее время студенты сдают сессию в удалённом формате.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.

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