В ТюмГУ рассказали о планах по отмене дистанционного обучения

В Тюменском государственном университете с нового семестра планируют отменить дистанционное обучение.

Как передаёт URA.RU, об этом рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

«Планируется, что второй семестр студенты ТюмГУ начнут в традиционном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в управлении.

С октября 2020 года для борьбы с распространением коронавируса в вузе применялась смешанная форма обучения.

В настоящее время студенты сдают сессию в удалённом формате.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.