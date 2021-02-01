В Татарстане оценили динамику распространения COVID-19

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В Татарстане за последние сутки зарегистрировано ещё 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Татарстане оценили динамику распространения COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

За весь период в республике было зарегистрировано 16 132 случая COVID-19.

По данным республиканского оперштаба, из числа только что выявленных заболевших 31 человек госпитализирован, 55 получают лечение на дому.

Больше всего инфицированных в Казани — 43. В Набережных Челнах — восемь, в Актанышском районе — шесть, в Нурлатском — четыре человека.

Выздоровели за весь период 12 623 человека, в том числе 98 за минувшие сутки.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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