Назван регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) охват молодежи высшим образованием составил всего 1%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического доклада «Региональная дифференциация доступности высшего образования в России».

Отмечается, что специалисты проанализировали отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет).

«В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составляет 27%... Охват программами высшего образования по субъектам России варьируется от 1% (ЯНАО) до 58% (Томская область)», — говорится в докладе.

Уточняется, что для студентов территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории.

Москва привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт-Петербург достиг доли 7%.

Ранее председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова прокомментировала возвращение вузов к очному обучению.