Назван регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического доклада «Региональная дифференциация доступности высшего образования в России».
Отмечается, что специалисты проанализировали отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет).
«В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составляет 27%... Охват программами высшего образования по субъектам России варьируется от 1% (ЯНАО) до 58% (Томская область)», — говорится в докладе.
Уточняется, что для студентов территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории.
Москва привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт-Петербург достиг доли 7%.
Ранее председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова прокомментировала возвращение вузов к очному обучению.