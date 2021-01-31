В Калининградской области рассказали о поставках «Спутника V»

В оперативном штабе Калининградской области по контролю за новой коронавирусной инфекцией рассказали о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

«В регион поступили две новые партии вакцины «Спутник V». Первая партия — порядка 10 тыс. доз — уже развезена в медучреждения, и из этой партии введено только сегодня 260 доз. Вторая партия — 792 дозы — сейчас распределяется в медицинские учреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург доставили ещё 37,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».