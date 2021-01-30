Посол США объяснил публикацию данных о незаконных акциях в России

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Посол США в России Джон Салливан прокомментировал публикацию американским диппредставительством данных о незаконных акциях в России 23 января.
Посол США объяснил публикацию данных о незаконных акциях в России
  • Reuters

Салливан в эфире телеканала «Дождь» заявил, что «обязан обеспечивать безопасность американских граждан в России».

По его словам, позиция посольства США всегда состоит в том, что если планируется проведение демонстраций, то граждане США не должны туда ходить, так как «всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия».

«Именно это и произошло в субботу. Поэтому мы должны предупреждать людей, мы обязаны предупреждать людей, чтобы они туда не ходили. Именно это мы и сделали», — цитирует его РИА Новости

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил послу США протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов.

В Кремле отмечали, что публикации посольства США о несогласованных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России. 

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