В Росздравнадзоре заявили о недопустимости требований платы за вакцину от COVID-19
«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Отмечается, что вакцинация может проводится только в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Согласно последним данным, в России вакцинация проводится в 3098 медицинских организациях.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.