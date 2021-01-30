В Росздравнадзоре заявили о недопустимости требований платы за вакцину от COVID-19

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В России вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, в которых проводится вакцинация, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что вакцинация может проводится только в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Согласно последним данным, в России вакцинация проводится в 3098 медицинских организациях.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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