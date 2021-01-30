В Росздравнадзоре заявили о недопустимости требований платы за вакцину от COVID-19

В России вакцина от коронавируса не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, в которых проводится вакцинация, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.