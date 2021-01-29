Победитель «Лидеров России» возглавил департамент экономики Тюменской области

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Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Моор.
Победитель «Лидеров России» возглавил департамент экономики Тюменской области
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Скворцов стал победителем «Лидеров России» в 2018 году. Роль наставника в дальнейшем развитии управленческих качеств финалиста взял на себя полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

За три сезона конкурса высокие посты получили более 230 конкурсантов, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.

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