Победитель «Лидеров России» возглавил департамент экономики Тюменской области

Победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Моор.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Скворцов стал победителем «Лидеров России» в 2018 году. Роль наставника в дальнейшем развитии управленческих качеств финалиста взял на себя полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

За три сезона конкурса высокие посты получили более 230 конкурсантов, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России — 2020» Сергей Тимофеев назначен главврачом Магаданской областной больницы.