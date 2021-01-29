Врач призвала студентов и сотрудников вузов не ходить на очные занятия с признаками простуды

Врач-терапевт Надежда Чернышова призвала студентов и сотрудников высших учебных заведений не ходить на очные занятия с признаками простуды.

«Важнейший компонент — социальная ответственность каждого человека. Человек не может отличить — он просто простудился, у него обычный вирус, который бывает из года в год, или это коронавирус. По первым признакам болезни нельзя поставить диагноз», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, любая простуда — это противопоказание к приходу на занятия.

Как отметила Чернышова, маску желательно менять каждые два часа, а антисептиком можно протирать не только руки, но и парты при смене аудитории.

«По возможности учебные принадлежности другим людям не передавать. То, что брал из рук других людей, можно протереть», — сказала эксперт.

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