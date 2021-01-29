Врач призвала студентов и сотрудников вузов не ходить на очные занятия с признаками простуды
- РИА Новости
«Важнейший компонент — социальная ответственность каждого человека. Человек не может отличить — он просто простудился, у него обычный вирус, который бывает из года в год, или это коронавирус. По первым признакам болезни нельзя поставить диагноз», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, любая простуда — это противопоказание к приходу на занятия.
Как отметила Чернышова, маску желательно менять каждые два часа, а антисептиком можно протирать не только руки, но и парты при смене аудитории.
«По возможности учебные принадлежности другим людям не передавать. То, что брал из рук других людей, можно протереть», — сказала эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.