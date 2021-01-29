В Совфеде прокомментировали возвращение вузов к очному обучению

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Председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова прокомментировала возвращение вузов к очному обучению.
В Совфеде прокомментировали возвращение вузов к очному обучению
  • РИА Новости

«Безусловно, это радостная весть. Мы получаем огромное количество обращений от студентов, чтобы скорее закончить дистанционный формат обучения», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, самое главное условие — это эпидемиологическая ситуация в конкретном субъекте.

Как отметила Гумерова, уже сейчас около 40% студентов в очном режиме учатся там, где позволяет ситуация.

«Но мы видим, что в лучшую сторону выравнивается ситуация и в остальных субъектах», — сказала она.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.

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