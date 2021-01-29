Единый диспетчерский центр Москвы обработал более 5 млн заявок за 2020 год

Единый диспетчерский центр Москвы обработал свыше 5 млн заявок за 2020 год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среднее время ожидания ответа на линии сократилось со 103 секунд в 2019 году до 60 секунд в 2020-м.

Чаще всего со специалистами консультировались по вопросам водоснабжения, отопления, уборки мусора на придомовой территории, ремонта освещения в подъезде, лифтов и сантехники.

Звонки принимали как сотрудники ЕДЦ, так и голосовой помощник.

«К информационной системе управления заявками единого диспетчерского центра подключено более тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.