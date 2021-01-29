На дне моря в районе Керчи нашли 10 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

На дне моря в районе Керчи нашли 10 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В посёлке Опасное при проведении водолазного обследования на расстоянии 80 м от берега спасатели нашли три авиационные бомбы АО-10, четыре осколочные авиабомбы SD-1 и три авиабомбы АО-2.4.

Боеприпасы ликвидированы на полигоне.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Балаклавском районе Севастополя обезвредили артиллерийский снаряд времён войны.