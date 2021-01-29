Эксперт прокомментировал ужесточение правил продажи табака

Председатель московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

В беседе с НСН он выразил мнение, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением.

«Только пропаганда здорового образа жизни, демонстрация отрицательных примеров, медленная и кропотливая работа могут дать эффект», — сказал эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов.