Эксперт прокомментировал ужесточение правил продажи табака
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- РИА Новости
В беседе с НСН он выразил мнение, что только кропотливая работа даст эффект в борьбе с курением.
«Только пропаганда здорового образа жизни, демонстрация отрицательных примеров, медленная и кропотливая работа могут дать эффект», — сказал эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал вступление в силу запрета на дистанционную продажу кальянов.