В России могут упростить правила ношения кортиков для военных в отставке

В Госдуму внесён правительственный законопроект, позволяющий военным в отставке носить кортики как часть парадной форменной одежды без спецразрешения.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, уволенные в запас должны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление в Росгвардию о регистрации оружия.

Из нового проекта следует, что парадные клинки отставников не нужно будет регистрировать.

«Для офицеров ВМФ, адмиралов и генералов в отставке кортик — не просто элемент форменной одежды, а особый символ чести, которым они дорожат. Эти люди много лет прослужили, знают, как обращаться и как обеспечить сохранность кортиков», — заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, дополнительный контроль со стороны Росгвардии не несёт ничего, кроме административной и бюрократической нагрузки.