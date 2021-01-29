В России могут упростить правила ношения кортиков для военных в отставке
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Согласно действующему законодательству, уволенные в запас должны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление в Росгвардию о регистрации оружия.
Из нового проекта следует, что парадные клинки отставников не нужно будет регистрировать.
«Для офицеров ВМФ, адмиралов и генералов в отставке кортик — не просто элемент форменной одежды, а особый символ чести, которым они дорожат. Эти люди много лет прослужили, знают, как обращаться и как обеспечить сохранность кортиков», — заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
По его словам, дополнительный контроль со стороны Росгвардии не несёт ничего, кроме административной и бюрократической нагрузки.