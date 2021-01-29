В Омской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В трёх омских госпиталях, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19, вернут более 600 коек в общеклинический оборот.
В Омской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В частности, 400 из 700 мест освободятся в Областной клинической больнице. Там вновь начнут оказывать помощь в сферах кардиологии, гастрохирургии, неврологии, урологии, нейрохирургии и других.

Ещё 129 коек из 205 станут использовать для лечения больных в Инфекционной клинической больнице №1 им. Далматова. 75 мест используют для паллиативных пациентов в Городской больнице №17.

Всего для лечения больных COVID-19 используют более 3 тыс. коек, что составит 36,5% резерва.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 19 238 случаев заболевания коронавирусом.

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