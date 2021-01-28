В Подмосковье заявили о готовности запустить карту «Тройка» с февраля

В Московской области готовы запустить карту «Тройка» с 1 февраля, заявила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области протестирована в городе Королёве. 500 человек участвовали в тестировании: они получили «Тройку» и ездили на автобусах Королёва. Всё работает корректно», — сказала она в эфире телеканала «360».

По словам представителя Минтранспорта Подмосковья, с 1 февраля карта «Тройка» будет запущена на всех городских маршрутах региона.

Помимо этого, по карте можно будет проехать в метро, по МЦК и МЦД, а также в электробусах и автобусах Москвы.

Кротова также сообщила, что новый объединённый проездной на основе карт «Тройка» и «Стрелка» начнёт действовать с сентября.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что персонализировать карту «Тройка» могут все желающие в обновлённом приложении «Метро Москвы».