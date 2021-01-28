Минздрав Кировской области обновил данные по коронавирусу
- Reuters
Об этом пишет progorod43.
В регионе выявлено 193 новых случая инфицирования за сутки, на три больше, чем сутками ранее.
В больницах находятся 2768 человек с COVID-19, у 2502 из них осложнение в виде пневмонии.
Также на стационарном лечении находятся 411 пациентов с «диагностическими» пневмониями. 7024 пациента лечатся амбулаторно.
Выписаны 1494 человека за сутки.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.