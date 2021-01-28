Минздрав Кировской области обновил данные по коронавирусу

Короткая ссылка
В Минздраве Кировской области обновили данные о ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Минздрав Кировской области обновил данные по коронавирусу
  • Reuters

Об этом пишет progorod43.

В регионе выявлено 193 новых случая инфицирования за сутки, на три больше, чем сутками ранее.

В больницах находятся 2768 человек с COVID-19, у 2502 из них осложнение в виде пневмонии.

Также на стационарном лечении находятся 411 пациентов с «диагностическими» пневмониями. 7024 пациента лечатся амбулаторно.

Выписаны 1494 человека за сутки.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить