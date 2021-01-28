В Челябинской области приостановили работу пансионата для престарелых из-за вспышки COVID-19

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В Сосновском районе Челябинской области приостановили работу частного пансионата для престарелых «Подсолнухи» из-за вспышки COVID-19.
В Челябинской области приостановили работу пансионата для престарелых из-за вспышки COVID-19
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Такие меры приняты в связи с тем, что в пансионате не соблюдали санитарные меры при обнаружении больных коронавирусом, а также из-за нарушений при приготовлении пищи.

«Отсутствие изолятора стало причиной того, что постояльцы с выявленной инфекцией COVID-19 не были изолированы до их госпитализации», — уточнили в пресс-службе.

Выявлены пять заболевших, двоих госпитализировали, остальные оставались в пансионате без изоляции и медицинского наблюдения.

«Все постояльцы покинули пансионат. Двери здания опечатаны, сохранность пломб будет контролироваться в течение всего срока приостановления работы», — добавили в пресс-службе.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Саратовской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых.

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