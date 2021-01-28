В Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом

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Замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз относительно сроков спада заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
В Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется… Мы предполагаем, что фаза стабилизации продлится в течение примерно двух месяцев, затем можно ожидать постепенное снижение заболеваемости», — цитирует его Интерфакс.

Как пояснил эпидемиолог, на стабилизацию ситуации повлияло соблюдение гражданами мер предосторожности, снижение социальной активности населения, а также начало массовой вакцинации от коронавируса.

«Чтобы заболеваемость начала существенно снижаться, должно быть привито хотя бы 60% взрослого непереболевшего населения. Пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости», — добавил он.

Ранее сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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