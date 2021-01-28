В Роспотребнадзоре дали прогноз по спаду заболеваемости коронавирусом
- РИА Новости
«Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется… Мы предполагаем, что фаза стабилизации продлится в течение примерно двух месяцев, затем можно ожидать постепенное снижение заболеваемости», — цитирует его Интерфакс.
Как пояснил эпидемиолог, на стабилизацию ситуации повлияло соблюдение гражданами мер предосторожности, снижение социальной активности населения, а также начало массовой вакцинации от коронавируса.
«Чтобы заболеваемость начала существенно снижаться, должно быть привито хотя бы 60% взрослого непереболевшего населения. Пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости», — добавил он.
Ранее сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.