В Пермском крае прокомментировали ситуацию с пандемией
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.
Общее число заболевших достигло 38 939.
Также стало известно, что во Владимирской области зафиксировали 148 случаев коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Всего на территории области зарегистрировано 23 042 заболевших. Выздоровели 20 225, в том числе 139 за 27 января.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.