В Пермском крае прокомментировали ситуацию с пандемией

За сутки в Пермском крае зафиксировали 288 случаев COVID-19. Госпитализированы 62 человека, ещё 226 лечатся амбулаторно.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших достигло 38 939.

Также стало известно, что во Владимирской области зафиксировали 148 случаев коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории области зарегистрировано 23 042 заболевших. Выздоровели 20 225, в том числе 139 за 27 января.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.