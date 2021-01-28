В Пермском крае прокомментировали ситуацию с пандемией

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За сутки в Пермском крае зафиксировали 288 случаев COVID-19. Госпитализированы 62 человека, ещё 226 лечатся амбулаторно.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших достигло 38 939.

Также стало известно, что во Владимирской области зафиксировали 148 случаев коронавируса, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории области зарегистрировано 23 042 заболевших. Выздоровели 20 225, в том числе 139 за 27 января.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.

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