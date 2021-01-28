В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области за сутки зафиксировали 282 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии подтверждено 44 380 случаев коронавируса. В настоящее время лечение проходят 11 584 человека.

Выздоровели за минувшие 24 часа 423 пациента, всего — 31 096.

Также стало известно, что в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выявили 407 случаев COVID-19, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели за последние 24 часа 145 человек в Тюменской области, 204 — в ХМАО, 203 — в ЯНАО.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.