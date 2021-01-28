В Краснодарском крае оценили ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В пресс-службе администрации Кубани заявили, что в регионе свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, то есть около 2,4 тыс. мест.
Всего в коронавирусных госпиталях с подтверждёнными результатами находится около 1,5 тыс. человек. Ещё около 2,8 тыс. больных остаются в медучреждениях с подозрением на COVID-19 и с пневмонией. Таким образом, всего в крае развёрнуто около 6,7 тыс. мест для пациентов с COVID-19.
Ещё почти 6,4 тыс. пациентов с коронавирусом проходят лечение дома.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.