В Краснодарском крае оценили ситуацию с коечным фондом

Власти Краснодарского края 27 января рассказали о ситуации со свободными койками для пациентов с COVID-19 в медучреждениях региона.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В пресс-службе администрации Кубани заявили, что в регионе свободно более 35% коечного фонда для пациентов с коронавирусом, то есть около 2,4 тыс. мест.

Всего в коронавирусных госпиталях с подтверждёнными результатами находится около 1,5 тыс. человек. Ещё около 2,8 тыс. больных остаются в медучреждениях с подозрением на COVID-19 и с пневмонией. Таким образом, всего в крае развёрнуто около 6,7 тыс. мест для пациентов с COVID-19.

Ещё почти 6,4 тыс. пациентов с коронавирусом проходят лечение дома.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.