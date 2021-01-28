В Калининграде подвели итоги работы аппарата бизнес-омбудсмена в 2020 году

В Калининграде уполномоченный по защите прав предпринимателей Калининградской области Светлана Нижегородова приняла участие в клубном собрании членов ассоциации «Балтийский деловой клуб». Были подведены итоги работы за 2020 год и разработан план работы на текущий год.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Мероприятие состоялось 20 января в очно-заочном режиме.

Бизнес-омбудсмен выступила с кратким докладом о деятельности аппарата уполномоченного за 2020 год и о работе по предотвращению нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Нижегородова отметила, что в 2020 году количество обращений предпринимателей в аппарат уполномоченного выросло в четыре раза.

В числе плановых направлений работы бизнес-омбудсмена на 2021 год значатся: работа по устранению таможенных барьеров в регионе, а также над улучшением действующих налоговых режимов, проблематика тарифов естественных монополий, снижение административного давления на бизнес региона и др.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.