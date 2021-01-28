Стал известен состав жюри конкурса фоторепортёров имени Андрея Стенина

Международный конкурс для молодых фоторепортёров имени Андрея Стенина назвал состав жюри.

Об этом сообщает «Москва 24».

В 2021 году в команду вошли представители крупнейших СМИ мира, среди которых фотодиректор журнала «Штерн» (Stern) Андреас Трамп (Германия); независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн (Германия); основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди Альберто Прина (Италия); фоторедактор старейших изданий Южной Африки «Кейп Таймс» (Cape Times) и «Кейп Аргус» (Cape Argus) Йэн Лэндсберг (ЮАР); двукратный обладатель ведущей фотопремии мира, World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников; многократный обладатель ведущих международных фотопремий, со-основатель знаменитого международного агентства фотографии «Нур» Юрий Козырев.

В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырёх номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Моя планета», «Портрет. Герой нашего времени».

Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей.