В Оренбургской области оценили ситуацию в школах на фоне коронавируса

В Оренбургской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на дистанционном обучении находятся 34 класса в 22 школах и 12 детских садов.

Об этом пишет RIA56.

«Целиком школ на дистанционном обучении нет. В настоящий момент дистанционно обучаются 34 класса в 22 общеобразовательных организациях. Такая ситуация в девяти муниципалитетах, в Илекском, Саракташском, Курманаевском, Бузулукском, Тюльганском и Оренбургском районах, а также в городах Оренбург, Бузулук и Соль-Илецк», — прокомментировали ситуацию в региональном Министерстве образования.

Между тем в региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Оренбургской области есть незначительный рост заболеваемости ОРВИ. В основном болеют дети трёх-шести лет и школьники 7—14 лет. По данным ведомства, эпидемический порог превышен среди оренбуржцев старше 15 лет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах.