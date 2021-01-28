Скляр оценил вероятность катастрофических последствий изменения климата на планете

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр прокомментировал сообщение экспертов ООН о том, что более 60% населения планеты считают изменение климата из-за деятельности человека «чрезвычайной ситуацией».

В беседе с НСН музыкант отметил, что масштаба последствий изменения климата пока нельзя в полной мере осознать.

«Для всех разумных людей, конечно, понятно и очевидно, что изменения в климате происходят и они могут быть катастрофическими. Просто мы ещё не очень, скажем так, всенародно это понимаем. Изменения в климате — это долгоиграющая разбалансировка, когда идут резкие скачки температуры: от -20 до +3 °С в течение одного-двух дней. Вот что такое изменение климата», — сказал он.

Ранее политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рейтинг главных мировых рисков в 2021 году по версии консалтинговой компании Eurasia Group.