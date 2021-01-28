Во Владивостоке выявили груз из Китая с повышенным радиационным фоном

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Сотрудники Владивостокской таможни в морском пункте пропуска Владивосток обнаружили груз из Китая, радиационный фон которого был превышен более чем в 25 раз.
Во Владивостоке выявили груз из Китая с повышенным радиационным фоном
  • © Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение таможни.

Отмечается, что превышение радиационного фона было зафиксировано при проверке 41 т огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна.

«Уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч», — заявили в таможне.

Ведомство приняло решение о запрете ввоза данного товара в Россию.

Ранее ОТР сообщало, что забайкальские таможенники изъяли более 30 кг золота стоимостью свыше 143 млн рублей.

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