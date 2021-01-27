Власти Москвы оценили ситуацию с работой ресторанов

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Выручка ресторанов Москвы к концу февраля может восстановиться до 80% от уровня до коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Власти Москвы оценили ситуацию с работой ресторанов
  • globallookpress.com

«Несмотря на падение зарубежных гостей, в Москве больше количество отечественных туристов. Конечно, было определённое снижение выручек, в том числе и из-за ограничений по времени, но на сегодняшний день наши рестораторы с оптимизмом смотрят в февраль», — сказал он.

Немерюк выразил надежду, что в феврале рестораны в большей степени, на 70—80%, «придут к уровню предыдущих периодов».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене в столице части ограничений по коронавирусу. 

Так, были отменены ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и баров. 

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