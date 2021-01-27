В РПЦ назвали число переболевших коронавирусом священнослужителей

За время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 3915 священнослужителей, 144 человека скончались, сообщили в рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях COVID-19.

«Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 3915 клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 372 клирика приходов Москвы, 2660 клириков епархий России и 883 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В конце ноября сообщалось о смерти настоятеля храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрита Доната от осложнений COVID-19.

Протоиерей Константин Пархоменко в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти почётного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.