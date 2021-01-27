Эксперт оценил влияние пандемии на тренды в бизнесе

Предприниматель, инвестор Алексей Воронин оценил влияние пандемии на тренды в бизнесе.

В беседе с ФАН он заявил, что в начале 2021 года, когда уже многие привыкли к реалиям пандемии, наблюдается интерес к IT-сфере, в том числе к новым мобильным приложениям и программному обеспечению.

«Причём актуально всё, что хотя бы косвенно касается локдауна: от мобильных приложений для взрослых и продовольственных маркетплейсов до инструментов для борьбы с мошенничеством и самостоятельного создания видеоигр», — сказал Воронин.

Как отметил эксперт, открывшиеся после локдауна общественные места активно пользуются услугами роботов-уборщиков. На продажу стали выставлять товары, курсы, софт и рассылки по подписке.

«Любую идею легко внедрить в действующий бизнес и задействовать при создании нового проекта. Очевидно, что трендами 2021 года станут создание инструментов для бизнеса и предоставление качественного сервиса тем, кто вынужден работать из дома и подстраиваться под условия нагрянувшей пандемии», — добавил Воронин.

Ранее президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал в беседе с RT, в каких профессиях может сократиться занятость в ближайшие десять лет.