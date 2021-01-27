В Тюменской области рассказали о ходе реализации программы по переселению из аварийного жилья

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В Тюменской области планируют досрочно завершить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.
В Тюменской области рассказали о ходе реализации программы по переселению из аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Программа была рассчитана до сентября 2025 года. Тем не менее правительством принято решение закончить программу до конца 2023 года. Таким образом, она будет исполнена раньше на год и восемь месяцев», — заявил на пресс-конференции заместитель губернатора, руководитель регионального Главного управления строительства Сергей Шустов.

Расселение продолжится в Тюмени, Тобольске, ряде других городов и районов.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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