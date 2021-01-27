Черноморский флот провёл учения по ликвидации корабля условного противника

Черноморский флот провёл совместные учения сил морской авиации с береговым ракетным комплексом «Бал» по ликвидации корабля условного противника.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.

«Для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава морской авиации и ПВО ЧФ, а расчёты БПКРК «Бал», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство», — заявили в ведомстве.

К занятиям привлекли более 200 военнослужащих.

Также стало известно, что в Бурятии состоялись учения по отражению авиаудара условного противника с использованием зенитного ракетного комплекса «Бук-М2». Об этом сообщает ОТР.

Перед началом манёвров расчёты перегрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку и произвели разведку воздушной обстановки. Атаку имитировали самолёты штурмовой авиации Су-25.

Ранее сообщалось, что морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провёл артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки в Средиземном море.