Эксперты назвали популярные туристические направления у россиян в 2020 году

Эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования специалистов «Яндекса».

«В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску «Яндекса» упала на 38%», — заявили эксперты.

Отмечен рост востребованности внутренних направлений. Доля запросов на них выросла до 70% на фоне пандемии.

Наибольшей популярностью пользовались Сочи и Крым (Алушта, Ялта, Феодосия, Евпатория). Также россияне интересовались Калининградом, Геленджиком и Кисловодском.

Что касается зарубежных направлений, то лидировала Турция. Путешественники также выбирали Танзанию.

Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.