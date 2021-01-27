Эксперты назвали популярные туристические направления у россиян в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования специалистов «Яндекса».
«В целом интерес к туризму в прошлом году заметно снизился: доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к поиску «Яндекса» упала на 38%», — заявили эксперты.
Отмечен рост востребованности внутренних направлений. Доля запросов на них выросла до 70% на фоне пандемии.
Наибольшей популярностью пользовались Сочи и Крым (Алушта, Ялта, Феодосия, Евпатория). Также россияне интересовались Калининградом, Геленджиком и Кисловодском.
Что касается зарубежных направлений, то лидировала Турция. Путешественники также выбирали Танзанию.
Ранее директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил направления для летнего отдыха в 2021 году.