Губернатор Смоленской области привился от коронавируса

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву», — говорится в сообщении Островского во «Вконтакте».

Он отметил, что из побочных эффектов у него была повышенная температура в течение нескольких часов.

Губернатор добавил, что его анализ крови показал высокий уровень антител.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.