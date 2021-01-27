Губернатор Смоленской области привился от коронавируса

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву», — говорится в сообщении Островского во «Вконтакте».

Он отметил, что из побочных эффектов у него была повышенная температура в течение нескольких часов.

Губернатор добавил, что его анализ крови показал высокий уровень антител.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

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