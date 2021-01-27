Губернатор Смоленской области привился от коронавируса
«Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву», — говорится в сообщении Островского во «Вконтакте».
Он отметил, что из побочных эффектов у него была повышенная температура в течение нескольких часов.
Губернатор добавил, что его анализ крови показал высокий уровень антител.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о своём самочувствии после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.