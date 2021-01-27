Историк Давидсон поделился воспоминаниями о блокаде Ленинграда

Историк Аполлон Давидсон поделился воспоминаниями о блокаде Ленинграда.

«Самыми страшными были первые месяцы — это до февраля — начала марта 1942 года. Мне шёл 13-й год», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам историка, у его семьи был опыт волжской голодовки, поэтому мать немного запаслась крупой.

«Ну а дальше было всё хуже и хуже до февраля. Тогда не было ни воды, ни телефона, а самое главное, не было хлеба. За хлебом мы стояли. Иногда бывало, что его не привозили вовремя, и поэтому приходилось стоять до вечера или до следующего дня», — рассказал Давидсон.

Как отметил историк, самыми страшными, помимо голода, были обстрелы и бомбёжки.

«Помогала вера в то, что это кончится», — добавил он.

После первой блокадной зимы Давидсона эвакуировали в Свердловск.

«Блокада — одна из самых больших трагедий не только в истории Великой Отечественной войны, но, думаю, и в мировой истории», — заключил историк.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.