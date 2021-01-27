В Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС

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В Калининграде состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на которой обсуждались вопросы о недопущении возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц.
В Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край».

В Калининградской области на протяжении более двух лет АЧС не регистрируется среди свиней и более одного года — в дикой фауне. Это даёт возможность региону получить статус благополучного по АЧС.

«Если обстановка по африканской чуме свиней будет длительное время оставаться стабильной, свиноводческие предприятия области могут получить потенциальную возможность выйти на экспортные рынки. Считаю это очень серьёзной задачей с точки зрения развития нашего экспортного потенциала», — подчеркнул глава региона Антон Алиханов.

Министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова сообщила о проработке вопросов экспорта свинины в страны восточной и юго-восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ограничила ввоз свинины из Волгоградской области и Татарстана из-за африканской чумы свиней.

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