В Томске рассказали о работе по возвращению больниц к основному профилю

МСЧ «Строитель», больница №2 и одно из отделений больницы №3 Томска, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, начали приём по своему основному профилю.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на облздрав.

В МСЧ «Строитель» приняли 809 пациентов с коронавирусом и 168 с пневмонией и ОРВИ, в респираторном стационаре больницы №3 — 2547 пациентов.

В больнице №2 помощь получили 317 заболевших, кроме того, 844 пациента с COVID-19 лечились в рамках дневного стационара на дому.

Также стало известно, что в Татарстане сокращают коечный фонд для больных коронавирусом. Как сообщает «Реальное время», об этом рассказал замминистра здравоохранения региона, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Мы с коечным фондом работаем очень пластично — там, где мы видим, что у нас простаивают койки в ковидных госпиталях, мы их начинаем перепрофилировать», — пояснил он.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.