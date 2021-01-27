В Сахалинской области отменили въездные справки об отсутствии COVID-19

Для въезда в Сахалинскую область больше не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса и цифровой пропуск.

«Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Соответствующий указ был подписан губернатором региона Валерием Лимаренко.

Уточняется, что отмена ограничений связана с тем, что ситуацию с коронавирусом удаётся постепенно стабилизировать.

Ранее Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым от COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.